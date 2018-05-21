СМИ: В Москве госпитализирован актёр Андрей Харитонов

В Москве в тяжёлом состоянии госпитализирован актёр театра и кино Андрей Харитонов.

Как сообщает «Московский комсомолец», Харитонов был госпитализирован 20 мая.

Врачи скорой помощи предположили, что это может быть кишечная непроходимость, и направили актёра в лечебное учреждение.

В настоящее время он находится в реанимации. Точный диагноз не поставлен.