СМИ: В Москве госпитализирован актёр Андрей Харитонов

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В Москве в тяжёлом состоянии госпитализирован актёр театра и кино Андрей Харитонов.
СМИ: В Москве госпитализирован актёр Андрей Харитонов
  • © Кадр из фильма «Под прицелом» (2013)

Как сообщает «Московский комсомолец», Харитонов был госпитализирован 20 мая.

Врачи скорой помощи предположили, что это может быть кишечная непроходимость, и направили актёра в лечебное учреждение.

В настоящее время он находится в реанимации. Точный диагноз не поставлен.

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