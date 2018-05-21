СМИ: В Москве госпитализирован актёр Андрей Харитонов
В Москве в тяжёлом состоянии госпитализирован актёр театра и кино Андрей Харитонов.
- © Кадр из фильма «Под прицелом» (2013)
Как сообщает «Московский комсомолец», Харитонов был госпитализирован 20 мая.
Врачи скорой помощи предположили, что это может быть кишечная непроходимость, и направили актёра в лечебное учреждение.
В настоящее время он находится в реанимации. Точный диагноз не поставлен.
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