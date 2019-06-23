В Гидрометцентре рассказали о погоде на следующую неделю

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал в беседе с RT о том, какая погода ожидается на следующей неделе в столичном регионе.

«На следующей неделе погода существенно будет отличаться от всех трёх предыдущих недель июня. В понедельник ещё тёплые +24...+26 °С, даже до +28 °С. К концу рабочей недели, к пятнице, мы прогнозируем, что будет от +17 °С до +22 °С, а в субботу на градус ниже, в основном будет +18...+19 °С. Конечно, это температура существенно отличается от той жаркой июньской погоды, но мы сейчас возвращаемся в свой обычный режим», — отметил Вильфанд.

По его словам, температурный фон в конце следующей недели будет отличаться всего на два градуса от нормы со знаком минус, но, как отметил специалист, покажется, что произошло похолодание, потому что все москвичи и жители соседних областей привыкли к жаркому режиму.

«Самое важное, что начинается с четверга заметное понижение давления. С четверга на пятницу давление понизится на 15—20 мм рт. В принципе, в последующем жаркая погода вернётся в июле, в течение июля и августа всё равно прогнозируем средние температуры выше нормы, но это не значит, что каждый день будет очень жарким, будут периоды жаркой погоды с понижением, с периодами прохладной и дождливой погоды», — заключил Вильфанд.

Ранее в Гидрометцентре России сообщили о том, что в Москве в воскресенье, 23 июня, ожидается до +25 °С.