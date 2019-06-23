В Москве 23 июня ожидается до +25 °С

В Москве в воскресенье, 23 июня, ожидается до +25°С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра России.

Согласно прогнозам синоптиков, температура воздуха в городе составит +23...+25 °С.

Днём ожидается переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь и гроза.

Ветер северный 5-10 м/с, при грозе порывы могут достигать 12-17 м/с.

Ранее заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал, какая погода ожидается в эти выходные в Москве.

Диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН рассказала об универсальном напитке в жару.