В Москве 23 июня ожидается до +25 °С
Согласно прогнозам синоптиков, температура воздуха в городе составит +23...+25 °С.
Днём ожидается переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь и гроза.
Ветер северный 5-10 м/с, при грозе порывы могут достигать 12-17 м/с.
Ранее заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал, какая погода ожидается в эти выходные в Москве.
Диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН рассказала об универсальном напитке в жару.