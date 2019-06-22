Представитель Алибасова рассказал о состоянии Федосеевой-Шукшиной

Вадим Горжанкин, представитель Бари Алибасова, в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина доставлена в больницу в Москве в связи с ухудшением самочувствия.

«Здоровью Лидии Федосеевой-Шукшиной ничего не угрожает. Сегодня в СМИ появилась информация о госпитализации Лидии Николаевны. Действительно, сегодня утром она почувствовала приступ удушья на фоне бронхиальной астмы и вызвала скорую», — объяснил он.

По словам Горжанкина, в настоящее время артистка чувствует себя нормально, собирается домой.

«Её жизни ничего не угрожает. Речи о длительной госпитализации не идёт», — заключил он.

Ранее СМИ передавали, что Федосееву-Шукшину доставили в одну из больниц Москвы в связи с ухудшением самочувствия.