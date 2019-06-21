Самая короткая ночь в году наступит 21 июня
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«Световой день при этом продлится 17 часов 33 минуты», — говорится в тексте.
Как уточняет сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу Московского планетария, солнцестояние наступит в 18:54.
«Сегодня самый длинный световой день и самая короткая ночь в году. Это происходит, потому что в день летнего солнцестояния Солнце поднимается на наибольшую высоту над горизонтом», — пояснили там.
Ранее в ГУ МЧС России по Москве предупредили жителей столицы о 32-градусной жаре в городе в пятницу, 21 июня.