В Москве 20 июня ожидается до +30 °С
По прогнозам синоптиков, температура воздуха в городе составит +28...+30 °С.
Днём будет переменная облачность, без осадков.
Ветер переменный, 2—7 м/с.
Ранее заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев в беседе с «Российской газетой» рассказал о возвращении июльской жары в среднюю полосу.
Диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила, что универсальным напитком в жару является прохладная вода.
Кроме того, рекомендуется пить отвар душицы, мяты, череды и другие травяные чаи, а также безалкогольный коктейль с мятой и лаймом.