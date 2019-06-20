В Москве 20 июня ожидается до +30 °С

В Москве в четверг, 20 июня, ожидается до +30 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра России.

По прогнозам синоптиков, температура воздуха в городе составит +28...+30 °С.

Днём будет переменная облачность, без осадков.

Ветер переменный, 2—7 м/с.

Ранее заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев в беседе с «Российской газетой» рассказал о возвращении июльской жары в среднюю полосу.

Диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила, что универсальным напитком в жару является прохладная вода.

Кроме того, рекомендуется пить отвар душицы, мяты, череды и другие травяные чаи, а также безалкогольный коктейль с мятой и лаймом.