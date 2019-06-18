Синоптики рассказали о погоде на неделе в Москве
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«Погода хорошая, тёплая, выше нормы. В среду и четверг переменная облачность, без осадков. Дневная температура +27…+29 °С. В пятницу из-за подходящего атмосферного фронта ожидаются небольшая облачность и кратковременные дожди. Днём в столице ожидается +26…+29 °С. В субботу температура будет колебаться в пределах +27…+31 °С. В воскресенье погода будет чуть прохладнее — ожидается +26…+28 °С», — сказал Цыганков.
Синоптик отметил, что продлённый в Москве до 19 июня «оранжевый» уровень погодной опасности связан с высоким риском возникновения пожаров.
«Есть перечень опасных природных явлений, в том числе есть такой показатель, как «пожарная опасность». Четвёртый и пятый классы пожарной опасности — когда долгое время держится высокая температура и нет дождей. Поэтому возрастает опасность природных пожаров. Сейчас именно такая ситуация. Для людей погода данного уровня опасности не представляет при условии соблюдения правил пожарной безопасности», — заключил он.
Ранее стало известно, что в Москве продлили «оранжевый» уровень погодной опасности.