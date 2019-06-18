В Москве продлили «оранжевый» уровень погодной опасности на 18 июня

Синоптики продлили на 18 июня «оранжевый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области, сообщается на сайте Гидрометцентра.

По прогнозам синоптиков, в регионе сохраняется риск высокой пожароопасности, а также ожидается гроза с ветром.

«Жёлтый — погода потенциально опасна. Оранжевый — погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

«Реальное время» со ссылкой на ГУ МЧС России по Республике Башкортостан передавало, что в Башкирии ожидается ухудшение погодных условий с 20:00 17 июня до 20:00 18 июня.