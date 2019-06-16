В Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности на 17 июня

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Синоптики объявили «оранжевый» уровень погодной опасности в Москве и области на 17 июня из-за высокой пожароопасности, сообщает Гидрометцентр.
В Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности на 17 июня
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

«Степень интенсивности опасных явлений: «оранжевый» — погода опасна», — говорится в сообщении на сайте.

Как отмечается, есть вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба.

14 июня в столице также действовал «оранжевый» уровень опасности погоды.

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