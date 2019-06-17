МЧС предупредило жителей Башкирии о грозе и сильном ветре

МЧС предупредило жителей Башкирии об ухудшении погодных условий, в частности, о грозе, сильном ветре и тумане.

Об этом информировало «Реальное время» со ссылкой на ГУ МЧС России по Республике Башкортостан.

По сообщению ведомства, с 20 часов 17 июня до 20 часов 18 июня 2019 года на территории республики ожидается переменная облачность, местами дожди. Возможны грозы.

Ветер прогнозируется северо-западный с порывами до 17 м/с. На отдельных участках дорог ночью и утром ожидается туман. Видимость составит менее 500 м.

14 июня URA.RU сообщало, что движение паромов на переправе Салехард — Лабытнанги приостановили из-за непогоды.