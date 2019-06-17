МЧС предупредило жителей Башкирии о грозе и сильном ветре

Короткая ссылка
МЧС предупредило жителей Башкирии об ухудшении погодных условий, в частности, о грозе, сильном ветре и тумане.
МЧС предупредило жителей Башкирии о грозе и сильном ветре
  • РИА Новости

Об этом информировало «Реальное время» со ссылкой на ГУ МЧС России по Республике Башкортостан.

По сообщению ведомства, с 20 часов 17 июня до 20 часов 18 июня 2019 года на территории республики ожидается переменная облачность, местами дожди. Возможны грозы.

Ветер прогнозируется северо-западный с порывами до 17 м/с. На отдельных участках дорог ночью и утром ожидается туман. Видимость составит менее 500 м.

14 июня URA.RU сообщало, что движение паромов на переправе Салехард — Лабытнанги приостановили из-за непогоды.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить