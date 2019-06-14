На Ямале приостановили движение паромов из-за непогоды

Движение паромов на переправе Салехард — Лабытнанги приостановили из-за непогоды, сообщает URA.RU.

«Связано это с сильным порывистым ветром (до 20 м/с). Мы ждём улучшения погоды, как только она наладится, паромы встанут на маршруты», — заявила пресс-секретарь первого заместителя губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Алексея Ситникова Юлия Краткова.

В справочной аэропорта Салехарда рассказали, что из-за неблагоприятных погодных условий задержано несколько вертолётных рейсов.

Самолёты летают в штатном режиме.

11 июня «Новый Севастополь» сообщал, что в Севастополе возобновили движение транспорта на пострадавшем от ливня спуске.