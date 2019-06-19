СМИ сообщили о планах Абрамовича купить виллу в Израиле за $63 млн
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По некоторым данным, объект площадью 2 тыс. кв. м. является самым дорогим в Израиле.
Как уточняет Calcalist, три месяца назад Абрамович арендовал виллу, а впоследствии подписал опцион на её приобретение.
В мае 2018 года СМИ передавали, что бизнесмен получил израильский паспорт.
Ранее Forbes составил рейтинг российских миллиардеров, которые в 2018 году заработали на продаже активов и дивидендах в общей сложности более $11 млрд.
Роман Абрамович в числе прочих вошёл в данный список.