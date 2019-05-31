СМИ назвали место жительства Ходорковского и его партнёров

Авторы документального фильма телеканала НТВ «Кровавая империя Михаила Ходорковского» рассказали, где в настоящее время проживает экс-глава российской нефтяной компании «ЮКОС», а также его партнёры — Леонид Невзлин, Михаил Брудно и Владимир Дубов.

Как утверждают журналисты, Ходорковский живёт в Великобритании, а его бывшие коллеги — в Израиле.

Отмечается, что экс-глава ЮКОСа приобрёл квартиру в жилом комплексе St Edmund's Terrace в районе Риджентс-парк. Кроме того, бизнесмен оборудовал офис для работы штаба своей организации «Открытая Россия»* в лондонском Вестминстере.

Невзлин, как указали на НТВ, живёт в израильской Герцлии, недалеко от Тель-Авива, в районе для «весьма состоятельных граждан» еврейского государства.

Брудно, разыскиваемый сотрудниками правоохранительных органов России за крупные хищения денежных средств, проживает там же.

В свою очередь, Дубов, по данным канала, устроился недалеко от Герцлии — в Кфар-Шмарьягу. Как уточняется, он купил винодельню на севере Израиля.

В ноябре 2017 года Верховный суд России подтвердил пожизненный приговор экс-сотруднику ЮКОСа Алексею Пичугину, приговорённому к пожизненному заключению за убийства и покушения.

* «Открытая Россия» — общественное движение, деятельность которого признана нежелательной на территории Российской Федерации (распоряжение Минюста России №556-р от 27.04.2017).