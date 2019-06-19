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МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в Кирове 20 июня

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В Кирове спасатели предупредили о сильном ветре и возможной грозе 20 июня.
МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в Кирове 20 июня
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Об этом информирует progorod43.ru со ссылкой на МЧС по Кировской области.

Сообщается, что 20 июня на территории региона температура будет +23...+28 °С.

Возможны кратковременные дожди с грозой.

Порывы ветра могут достигать 19 м/c.

Спасатели напомнили о соблюдении правил безопасности во время грозы и ветра.

Ранее Гидрометцентр рассказал о возвращении жары в среднюю полосу России.

Inforeactor также сообщал о предупреждении МЧС из-за сильного ветра в Санкт-Петербурге.

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