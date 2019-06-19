МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в Кирове 20 июня
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Об этом информирует progorod43.ru со ссылкой на МЧС по Кировской области.
Сообщается, что 20 июня на территории региона температура будет +23...+28 °С.
Возможны кратковременные дожди с грозой.
Порывы ветра могут достигать 19 м/c.
Спасатели напомнили о соблюдении правил безопасности во время грозы и ветра.
Ранее Гидрометцентр рассказал о возвращении жары в среднюю полосу России.
Inforeactor также сообщал о предупреждении МЧС из-за сильного ветра в Санкт-Петербурге.