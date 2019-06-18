Спасатели предупредили об усилении ветра до 16 м/с в Петербурге

Спасатели предупредили об ухудшении погоды в Санкт-Петербурге во вторник, 18 июня, сообщает Inforeactor со ссылкой на сайт регионального МЧС.

По прогнозу Северо-Западного УГМС, по восточной части Финского залива ожидается усиление ветра до 12—16 м/с.

Высота волн может составить от одного до полутора метров.

Во время сильного ветра рекомендуется убрать хозяйственные вещи с балконов и домовых дворов, проследить, чтобы все окна были плотно закрыты. При нахождении на улице следует обходить рекламные щиты, ветхие строения и здания с неустойчивой кровлей.

В целом в городе наблюдается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит до +25 °С, передаёт Newinform.

Ранее сообщалось, что в Москве продлили «оранжевый» уровень погодной опасности на 18 июня.