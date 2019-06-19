В Гидрометцентре рассказали о возвращении жары в среднюю полосу России

Заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев в беседе с «Российской газетой» рассказал о возвращении жары в среднюю полосу.

На большей части Центрального федерального округа до конца недели сохранится жаркая погода с кратковременными локальными осадками. Ночью возможно +12...+17 ˚С, днём — +25...+30 ˚С.

Как сообщил Голубев, в Москве и Московской области в ближайшие дни температура будет превышать норму приблизительно на три градуса.

«Ожидается очень тёплая, можно сказать, июльская погода», — заявил он.

Например, в среду днём воздух прогреется до +30 ˚С.

Также стало известно, что в Пермском крае ожидается ухудшение погоды. Об этом сообщает Inforeactor со ссылкой на сайт ГУ МЧС России по региону. В ближайшие часы с сохранением на четверг, 20 июня, возможен кратковременный дождь, в отдельных районах — гроза.

Ночью прогнозируется густой туман. Ближе к полудню ожидается юго-западный ветер с порывами до 15—20 м/с.

Ранее сообщалось, что в Москве продлили «оранжевый» уровень погодной опасности на 19 июня.