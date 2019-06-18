Facebook запустит собственную криптовалюту Libra
- Reuters
Отмечается, что осуществлять транзакции с использованием криптовалюты можно будет с помощью сервисов WhatsApp, Facebook Messenger, а также специального приложения, которое в настоящий момент разрабатывается.
Как добавили в Facebook, сделать перевод цифровой валюты будет так же просто, как «отправить текстовое сообщение на телефон».
Развитием проекта займётся консорциум, в который войдут финансовые и технологические компании.
Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провёл опрос, в ходе которого выяснил отношение жителей России к биткоинам. Как показало исследование, 65% опрошенных россиян, слышавших о биткоинах, считают вложение в них денег невыгодной инвестицией. Лишь 2% покупали данную криптовалюту.
Доктор экономических наук, профессор МГИМО Валентин Катасонов в беседе с argumenti.ru рассказал об особенностях криптовалют.