Facebook запустит собственную криптовалюту Libra

Компания Facebook объявила о планах запустить собственную криптовалюту Libra к 2020 году. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в блоге социальной сети Facebook.

Отмечается, что осуществлять транзакции с использованием криптовалюты можно будет с помощью сервисов WhatsApp, Facebook Messenger, а также специального приложения, которое в настоящий момент разрабатывается.

Как добавили в Facebook, сделать перевод цифровой валюты будет так же просто, как «отправить текстовое сообщение на телефон».

Развитием проекта займётся консорциум, в который войдут финансовые и технологические компании.

Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провёл опрос, в ходе которого выяснил отношение жителей России к биткоинам. Как показало исследование, 65% опрошенных россиян, слышавших о биткоинах, считают вложение в них денег невыгодной инвестицией. Лишь 2% покупали данную криптовалюту.

Доктор экономических наук, профессор МГИМО Валентин Катасонов в беседе с argumenti.ru рассказал об особенностях криптовалют.