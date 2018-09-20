Эксперт рассказал об особенностях криптовалют

Доктор экономических наук, профессор МГИМО Валентин Катасонов в беседе с изданием «Аргументы неделi» рассказал об особенностях криптовалют.

«Криптовалюты отличаются от привычных нам электронных денег тем, что их создание и использование происходит без участия центробанков», — заявил эксперт.

По его словам, криптовалюты не нуждаются ни в каких посредниках — ни в нотариусах, ни в поручителях, ни в регистраторах, ни в банкирах.

Как отметил Катасонов, криптовалюта ничем не обеспечена — её создают посредством майнинга, то есть обработки информации обо всех операциях в данной валюте и зашифровки этой информации на каждом последующем этапе.

«Информация растёт в геометрической прогрессии, её обработка требует всё больших мощностей, и если поначалу «намайнить» биткоин мог любой человек с помощью персонального компьютера, то теперь «лопаты» мало, необходим «экскаватор» — дата-центр с серьёзным оборудованием», — пояснил он.

Эксперт добавил, что «майнинг» — крайне ненадёжное средство обогащения, сравнимое с азартными играми.

Ранее адвокат Александр Трещёв в беседе с НСН прокомментировал действия Венесуэлы в области криптовалют.