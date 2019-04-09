Опрос показал отношение россиян к биткоинам

Короткая ссылка
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провёл опрос, в ходе которого выяснил отношение жителей России к биткоинам.
Опрос показал отношение россиян к биткоинам
  • ©pixabay.com

Как сообщается на сайте центра, 56% россиян заявляют, что знают о биткоинах, при этом лишь 9% из этого числа разбираются в деталях этой криптовалюты. Ещё 18% респондентов заявили, что слышали только сам термин. 

Отмечается, что заметно выше уровень информированности среди представителей самых молодых возрастных групп (67% среди 18—24-летних), людей с высшим образованием (71%), жителей Москвы и Санкт-Петербурга (75%), мужчин (66%), активных интернет-пользователей (69%).

Вместе с этим исследование показало, что 65% опрошенных россиян, слышавших о биткоинах, считают вложение в них денег невыгодной инвестицией. Лишь 2% покупали данную криптовалюту.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведён 4 апреля 2019 года. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объёмом 1,6 тыс. респондентов. 

Доктор экономических наук, профессор МГИМО Валентин Катасонов в беседе с argumenti.ru рассказал об особенностях криптовалют.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить