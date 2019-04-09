Опрос показал отношение россиян к биткоинам

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провёл опрос, в ходе которого выяснил отношение жителей России к биткоинам.

Как сообщается на сайте центра, 56% россиян заявляют, что знают о биткоинах, при этом лишь 9% из этого числа разбираются в деталях этой криптовалюты. Ещё 18% респондентов заявили, что слышали только сам термин.

Отмечается, что заметно выше уровень информированности среди представителей самых молодых возрастных групп (67% среди 18—24-летних), людей с высшим образованием (71%), жителей Москвы и Санкт-Петербурга (75%), мужчин (66%), активных интернет-пользователей (69%).

Вместе с этим исследование показало, что 65% опрошенных россиян, слышавших о биткоинах, считают вложение в них денег невыгодной инвестицией. Лишь 2% покупали данную криптовалюту.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведён 4 апреля 2019 года. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объёмом 1,6 тыс. респондентов.

Доктор экономических наук, профессор МГИМО Валентин Катасонов в беседе с argumenti.ru рассказал об особенностях криптовалют.