Эксперт оценил рейтинг лучших смартфонов

Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с RT прокомментировал данные рейтинга лучших смартфонов. Рейтинг был составлен «Роскачеством» совместно с Международной ассоциацией организаций потребительских испытаний (ICRT).

«Весовые коэффициенты, то есть то, что важно для потребителя, не всегда расставлены согласно тому, как люди выбирают устройства. Тем не менее, по характеристикам, которые они ставят на первое место, их рейтинг имеет основание. В этом аспекте он объективен», — заявил Муртазин.

Он отметил, что потребитель предпочитает выбрать смартфон с узнаваемым брендом, чем смартфон с качественными техническими характеристиками.

В том, что касается технических характеристик, по мнению Муртазина, Samsung является безусловным лидером.

«Если смотреть на технические характеристики, безусловно, Samsung опережает всё, что есть сегодня на рынке», — добавил эксперт.

Ранее «Роскачество» совместно с Международной ассоциацией организаций потребительских испытаний (ICRT) составило новый рейтинг смартфонов. Лидерами рейтинга стали флагманы компании Samsung.