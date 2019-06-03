Apple анонсировала тёмную версию iOS 13

Компания Apple анонсировала новую версию iOS 13 с тёмным режимом работы (Dark Mode).

«Мы рады, что скоро наши покупатели испытают то, что будет с iPhone этой осенью, и мы ждём, когда они увидят, как здорово всё выглядит в тёмном режиме», — сказал старший вице-президент по разработке программного обеспечения Крейг Федериги во время конференции WWDC.

Как отмечает компания, тёмный режим будет полезен в условиях низкой освещённости. Он будет доступен сторонним разработчикам приложений для интеграции в программы.

Ранее Bloomberg сообщил, что Apple готовится полностью отказаться от медиаплеера iTunes.