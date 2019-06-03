Apple анонсировала тёмную версию iOS 13

Короткая ссылка
Компания Apple анонсировала новую версию iOS 13 с тёмным режимом работы (Dark Mode).
Apple анонсировала тёмную версию iOS 13
  • © AFP

«Мы рады, что скоро наши покупатели испытают то, что будет с iPhone этой осенью, и мы ждём, когда они увидят, как здорово всё выглядит в тёмном режиме», — сказал старший вице-президент по разработке программного обеспечения Крейг Федериги во время конференции WWDC.

Как отмечает компания, тёмный режим будет полезен в условиях низкой освещённости. Он будет доступен сторонним разработчикам приложений для интеграции в программы.

Ранее Bloomberg сообщил, что Apple готовится полностью отказаться от медиаплеера iTunes.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить