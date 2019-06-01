Bloomberg: Apple намерена отказаться от iTunes

Американская компания Apple готовится полностью отказаться от медиаплеера iTunes, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, программу планируют заменить на самостоятельные приложения для музыки, телевидения и подкастов — Music, TV и Podcasts. Как ожидается, обновление произойдёт вместе с выходом новой операционной системы macOS 10.15.

Кроме того, американская компания готовит обновления для ряда приложений, в частности «Карты», Apple Books, Home и Mail.



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