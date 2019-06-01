Bloomberg: Apple намерена отказаться от iTunes

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Американская компания Apple готовится полностью отказаться от медиаплеера iTunes, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, программу планируют заменить на самостоятельные приложения для музыки, телевидения и подкастов — Music, TV и Podcasts. Как ожидается, обновление произойдёт вместе с выходом новой операционной системы macOS 10.15.

Кроме того, американская компания готовит обновления для ряда приложений, в частности «Карты», Apple Books, Home и Mail.

Ранее Apple представила новый плеер iPod Touch с чипом A10 Fusion, обеспечивающий высокое качество изображения. 

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