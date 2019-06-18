«Роскачество» составило рейтинг лучших смартфонов

Короткая ссылка
«Роскачество» совместно с Международной ассоциацией организаций потребительских испытаний (ICRT) составило новый рейтинг смартфонов.
«Роскачество» составило рейтинг лучших смартфонов
  • © РИА Новости

Как отмечает Nation News, основными критериями, которые учитывались при составлении рейтинга, стали качество мобильной камеры и дисплей. Эксперты оценивали их работу при различных уровнях освещённости, также учитывались размер, разрешение и уровень чувствительности. 

Возглавили рейтинг Samsung Galaxy S10+, Samsung Galaxy S10 и Samsung Galaxy Note 9.

ФБА «Экономика сегодня» добавляет, что в топ-10 также вошли две новинки от Huawei: P30 и P30 Pro, которые заняли пятое и второе места соответственно.

На четвёртой и седьмой строчках — iPhone XS Max и iPhone XS.

В начале июня компания Apple анонсировала новую версию iOS 13 с тёмным режимом работы (Dark Mode).

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить