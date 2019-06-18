«Роскачество» составило рейтинг лучших смартфонов

«Роскачество» совместно с Международной ассоциацией организаций потребительских испытаний (ICRT) составило новый рейтинг смартфонов.

Как отмечает Nation News, основными критериями, которые учитывались при составлении рейтинга, стали качество мобильной камеры и дисплей. Эксперты оценивали их работу при различных уровнях освещённости, также учитывались размер, разрешение и уровень чувствительности.

Возглавили рейтинг Samsung Galaxy S10+, Samsung Galaxy S10 и Samsung Galaxy Note 9.

ФБА «Экономика сегодня» добавляет, что в топ-10 также вошли две новинки от Huawei: P30 и P30 Pro, которые заняли пятое и второе места соответственно.

На четвёртой и седьмой строчках — iPhone XS Max и iPhone XS.

В начале июня компания Apple анонсировала новую версию iOS 13 с тёмным режимом работы (Dark Mode).