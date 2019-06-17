У фронтмена Megadeth Дэйва Мастейна обнаружили рак горла

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Гитарист и вокалист американской трэш-метал-группы Megadeth Дэйв Мастейн сообщил, что у него диагностировали рак горла.
У фронтмена Megadeth Дэйва Мастейна обнаружили рак горла
  • Reuters

«Я тесно работаю со своими врачами, мы наметили план лечения, который, по их мнению, будет на 90% успешен. Лечение уже началось», — написал музыкант в Facebook.

Мастейн отметил, что из-за этой ситуации придётся отменить большинство концертов в этом году.

«Я так благодарен всей моей команде — семье, врачам, участникам группы, тренерам и другим. Я буду держать всех в курсе», — заявил он.

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