«Люди в чёрном: Интернэшнл» стали лидерами по сборам в России за выходные
Главные роли в картине исполнили актёры Крис Хемсворт («Мстители», 2012) и Тесса Томпсон («Мстители: Финал», 2019).
Вторую строчку в топ-5 занял мультфильм «Тайная жизнь домашних животных — 2» с 121,5 млн рублей. Третью — фильм «Аладдин» с 75,1 млн.
Четвёртое и пятое места достались лентам «Люди Икс: Тёмный Феникс» и «Ма», собравшим 65,2 и 32,7 млн рублей соответственно.
Ранее сообщалось, что в прокат выходят четвёртая часть франшизы «Люди в чёрном», а также первый российский фильм о конфликте на юго-востоке Украины «Донбасс. Окраина».
Ещё одна громкая премьера — работа Педро Альмодовара «Боль и слава».
Подробнее о летних киноновинках — в материале RT.