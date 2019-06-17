«Люди в чёрном: Интернэшнл» стали лидерами по сборам в России за выходные

Новый фильм «Люди в чёрном: Интернэшнл» в период с 13 по 16 июня собрал 240,6 млн рублей в кинотеатрах России и странах СНГ, заняв, таким образом, первое место по сборам, передаёт портал kinobusiness.com.

Главные роли в картине исполнили актёры Крис Хемсворт («Мстители», 2012) и Тесса Томпсон («Мстители: Финал», 2019).

Вторую строчку в топ-5 занял мультфильм «Тайная жизнь домашних животных — 2» с 121,5 млн рублей. Третью — фильм «Аладдин» с 75,1 млн.

Четвёртое и пятое места достались лентам «Люди Икс: Тёмный Феникс» и «Ма», собравшим 65,2 и 32,7 млн рублей соответственно.

Ранее сообщалось, что в прокат выходят четвёртая часть франшизы «Люди в чёрном», а также первый российский фильм о конфликте на юго-востоке Украины «Донбасс. Окраина».

Ещё одна громкая премьера — работа Педро Альмодовара «Боль и слава».

Подробнее о летних киноновинках — в материале RT.