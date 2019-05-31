Вампир, ставший летучей мышью: Роберт Паттинсон получил роль Бэтмена

Британский актёр Роберт Паттинсон исполнит роль Бэтмена в одноимённой ленте режиссёра Мэтта Ривза. Сообщается, что киностудия Warner Bros. достигла соглашения с артистом. Помимо Паттинсона, на главную роль в картине претендовал известный по фильмам «Люди Икс» британец Николас Холт. Ранее Ривз отмечал, что сфокусируется на юности Бэтмена, ещё не успевшего зарекомендовать себя в качестве главного борца с преступностью на улицах Готэма.

Киностудия Warner Bros. утвердила кандидатуру британского актёра Роберта Паттинсона на роль Брюса Уэйна в картине режиссёра и продюсера Мэтта Ривза «Бэтмен», сообщает издание Deadline.

Ожидается, что съёмки картины начнутся уже этим летом. Однако, как отмечает Deadline, ленту нельзя соотносить с предыдущими фильмами о Бэтмене с Беном Аффлеком в главной роли. Несмотря на то что сюжет картины Ривза пока не раскрывается, известно, что фильм расскажет о Тёмном рыцаре на раннем этапе его борьбы с преступностью. В том числе по этой причине создатели искали актёра моложе.

«Для меня невероятно волнительно работать над такой сложной и личной для Бэтмена историей. Хотя, конечно, мы не собираемся рассказывать о его становлении и тому подобном, но это, несомненно, будет история о Бэтмене, его переживаниях и непревзойдённых детективных способностях», — ранее заявлял Ривз.

О том, что Паттинсон возглавил список кандидатов на роль Тёмного рыцаря, стало известно в середине мая. Вместе с ним на роль персонажа комиксов DC претендовал и другой британский актёр — Николас Холт (франшиза «Люди Икс»). Ранее в СМИ распространилась противоречивая информация о кандидатах на роль Бэтмена. В их числе были Арми Хаммер, Джейк Джилленхол, Мэттью Гуд, Крис Прат, Майкл Фассбендер, Леонардо Ди Каприо и даже Генри Кавилл, сыгравший Супермена в трёх фильмах Зака Снайдера.

Настоящий детектив

В интервью зарубежным изданиям Мэтт Ривз рассказывал, в каком направлении собирается развивать киновоплощение Тёмного рыцаря. Постановщик отмечал, что планирует показать на экране непривычного для зрителя Бэтмена — лучшего детектива в мире. В то же время он опроверг информацию о том, что сценарий написан по мотивам знаменитого комикса «Бэтмен: Год первый» Фрэнка Миллера и Дэвида Маццукелли.

«Бэтмен в стиле нуар. Повествование строится исключительно на нём, и я надеюсь, что история получится не только интересной, но и захватывающей. Это Бэтмен в режиме детектива, чего в кино мы раньше не видели», — говорил он в беседе с The Hollywood Reporter.

Известно также, что Ривз собирается задействовать в своей ленте нескольких злодеев из оригинальных комиксов про Тёмного рыцаря. Постановщик рассказал, что перечитал любимые комиксы о Бэтмене, и намекнул, что в своём фильме сделает акцент на расследовании героем особого дела, что позволит зрителю глубже погрузиться в мир Готэма. По его словам, история нового «Бэтмена» вписывается в киновселенную DC и «является одной из её частей».

Воплощения Бэтмена на экране

Первый фильм о Бэтмене появился в далёком 1943 году с Льюисом Уилсоном в главной роли. С тех пор на экраны вышло не менее десятка фильмов о знаменитом герое комиксов. Среди актёров, которым довелось воплотить в кино образ человека — летучей мыши, есть такие звёзды, как Майкл Китон, Вэл Килмер, Джордж Клуни, Кристиан Бейл и Бен Аффлек.

Бен Аффлек в роли Бэтмена

© Кадр из фильма «Лига справедливости» (2017)

Китон сыграл супергероя в двух фильмах: «Бэтмен» и «Бэтмен возвращается», вышедших в прокат в 1989 и 1992 годах соответственно. Его партнёрами по съёмкам были такие звёзды, как Джек Николсон, Ким Бейсингер, Дэнни Де Вито и Мишель Пфайффер. Постановкой тех лент занимался знаменитый визионер Тим Бёртон. Эта серия фильмов до сих пор считается одной из лучших в длинном списке экранизаций данного комикса.

Затем появились ещё два фильма режиссёра Джоэла Шумахера: «Бэтмен навсегда» и «Бэтмен и Робин». В первом роль Брюса Уэйна досталась Вэлу Килмеру. Картине удалось собрать неплохую кассу, но признания критиков и любви фанатов она не заработала. Килмер в роли Бэтмена показался зрителям невыразительным.

В сиквеле 1997 года Килмера заменил Джордж Клуни, однако ленте это на пользу не пошло: сборы упали, а отзывы критиков и зрителей оказались ещё более разгромными. Обозреватель Los Angeles Times Кеннет Туран и вовсе тогда написал, что этот фильм «убил франшизу». В каком-то смысле он оказался прав: новая картина о Бэтмене увидела свет только через восемь лет.

Перезапускать киносериал доверили Кристоферу Нолану, а на роль Уэйна пригласили Кристиана Бейла. Вместе они выпустили три картины: «Бэтмен: начало», «Тёмный рыцарь» и «Тёмный рыцарь: Возрождение легенды». В совокупности трилогия заработала в прокате более $2 млрд, что стало рекордом для франшизы. Фанаты и пресса также отнеслись к работе Нолана и Бейла более чем благосклонно.

После этого сольных фильмов о Бэтмене больше не выходило: грядущий фильм с Робертом Паттинсоном станет первым таким проектом. Однако этот герой всё же появлялся в других лентах вселенной DC. В картинах «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости», «Лига справедливости» и «Отряд самоубийц» его сыграл Бен Аффлек. Предполагалось, что он сам поставит новый фильм о Бэтмене, а также сыграет в нём главную роль, однако в итоге актёр сначала отказался от поста режиссёра, а затем и вовсе покинул проект.