Новые «Люди в чёрном» и драма о конфликте в Донбассе: что покажут в кино в выходные

На выходных в российских кинотеатрах можно будет увидеть четвёртую часть франшизы «Люди в чёрном» со сменившимся актёрским составом, а также первый российский фильм о конфликте на юго-востоке Украины «Донбасс. Окраина» режиссёра Рената Давлетьярова. Ещё одна громкая премьера — новая работа классика испанского кино Педро Альмодовара «Боль и слава», за главную роль в которой Антонио Бандерас получил приз Каннского кинофестиваля. Среди новинок недели также значатся комедия «Я не такой! Я не такая!», посвящённая вечной теме взаимоотношения полов, и экранизация повести Владислава Крапивина «Бегство рогатых викингов».

«Люди в чёрном: Интернэшнл» (Men in Black International)

Уилл Смит и Томми Ли Джонс под чутким руководством режиссёра Барри Зонненфельда на протяжении трёх частей боевика «Люди в чёрном» неустанно боролись с кознями пришельцев. Результатом их усилий стали $1,6 млрд прибыли, которые франшиза принесла своим создателям.

Впрочем, к четвёртой части все трое покинули проект. Так что фильм «Люди в чёрном: Интернэшнл» едва ли можно считать продолжением легендарной франшизы. Скорее, это её полноценный перезапуск с новыми главными героями и сюжетом. Заменить Смита и Джонса продюсеры пригласили Криса Хемсворта и Тессу Томпсон, которые ранее уже работали вместе над кинокомиксом «Тор: Рагнарёк». Кресло режиссёра занял Феликс Гэри Грей, известный по ленте «Форсаж 8».

Как и первая часть франшизы, «Люди в чёрном: Интернэшнл» начинается с появления в агентстве новобранца — агента Эм в исполнении Томпсон. Девушку направляют на работу в Лондон, где её первое пробное задание сразу же оборачивается сложнейшей миссией по спасению планеты. Её напарником в этом деле становится агент Эйч (Хемсворт).

Критики отмечают, что смена главных действующих лиц не пошла фильму на пользу: новые актёры не идут ни в какое сравнение со Смитом и Джонсом. Негативных оценок удостоился и сценарий ленты. Дуг Джемисон из издания The Jam Report оказался категоричен в своей оценке, назвав новых «Людей в чёрном» «удручающей и невыразительной» лентой, которая «мгновенно забывается». Судя по всему, с ним согласны большинство критиков: на Rotten Tomatoes лишь 30% из присвоенных картине рецензий — положительные.

«Боль и слава» (Dolor y Gloria)

В этом фильме Антонио Бандерас исполняет роль режиссёра Сальвадора Майо, в образе которого легко угадывается личность автора ленты — Педро Альмодовара. Тот и сам признаётся, что картина получилась отчасти автобиографической.

Майо переживает творческий кризис. Душевные муки заставляют его погрузиться в воспоминания о своей жизни, за которыми предлагается понаблюдать и зрителю. Детские годы в небольшом городишке Патерна в Валенсии, отношения с матерью (Пенелопа Крус), первая юношеская влюблённость, оставивший шрам на всю жизнь неудачный роман…

Фильм «Боль и слава» участвовал в основном конкурсе последнего Каннского кинофестиваля. Картина получила довольно лестные отзывы критиков и считалась одним из фаворитов смотра. Главный приз ленте взять не удалось, однако Бандерас получил награду за лучшую мужскую роль.

К слову, для Бандераса это далеко не первый опыт работы с Альмодоваром. Они сотрудничают с 1982 года и выпустили уже несколько совместных картин. То же самое можно сказать и о Крус.

«Донбасс. Окраина»

Конфликт между киевскими силовиками и ополченцами Донбасса на юго-востоке Украины продолжается по сей день, поэтому появление первого российского художественного фильма на эту тему ожидаемо вызовет большой интерес по обе стороны фронта. На Украине уже было снято на эту тему несколько картин с политической окраской, однако режиссёр российской ленты Ренат Давлетьяров подчёркивает, что его фильм не является политическим высказыванием — это история о простых людях, втянутых в войну.

События ленты разворачиваются в августе 2014 года, когда украинские силовики попали в так называемый иловайский котёл. В Марьинку прибывает грузовик снабжения ВСУ, где его тут же накрывает огонь своей же артиллерии. Один из водителей погибает, а другого, Андрея Соколова (Евгений Михеев), спасает ополченец Анатолий (Гела Месхи). Вместе они укрываются в подвале расположенного неподалёку жилого дома, где от огня прячутся несколько человек, придерживающихся диаметрально противоположных взглядов.

Демонстрации масштабных боевых действии в картине нет, всё внимание уделено персонажам. Красной линией через всё повествование проходит мысль об абсурдности конфликта, в котором по обе стороны фронта люди нередко разговаривают на одном и том же языке, имеют общую историю и культурные корни.

«Я не такой! Я не такая!»

У Нади (Рената Пиотровски) радость — она скоро выходит замуж за своего возлюбленного Сашу (Анатолий Руденко)! Отметить это важное событие она решает с лучшими подругами Верой (Анна Чурина) и Любой (Кристина Бабушкина). Во время веселья женщины узнают шокирующую новость: оказывается, их возлюбленные не брезгуют пользоваться услугами девушек по вызову. И что ещё ужаснее, все трое ходят к одной и той же жрице любви. Подруги решают заманить гражданку с пониженной социальной ответственностью в загородный дом, чтобы выяснить, что же такого их мужчины в ней нашли...

За постановку ленты отвечал Руслан Паушу («Ноль»). Он же в соавторстве с Алексеем Петрухиным, известным по ленте «Училка», написал сценарий. По словам режиссёра, картина сочетает в себе элементы драмы и комедии и удивит зрителя «эмоциональными диалогами и яркими героями». Звучащую в фильме песню исполнил экс-солист группы Smash!! Влад Топалов.

«Бегство рогатых викингов»

Сюжет ленты основан на одноимённой повести, изданной в 1969 году детским писателем Владиславом Крапивиным. Автор также принял участие в создании сценария картины, адаптировав выдуманную им историю под реалии сегодняшнего дня.

Главный герой — первоклассник Джонни Воробьёв. Джонни, конечно, не настоящее его имя, а прозвище. На самом деле мальчика зовут Женя, но из-за неправильного произношения буквы «ж» он выговаривает его как «Дженя». То есть Джонни.

Как-то раз соседские мальчишки под предводительством Тольки Самохина вообразили себя викингами. Нацепив шлемы с рогами и вооружившись щитами и пиками, они стали обижать младших ребят по всей округе. Дать отпор хулиганам решают Джонни и его друзья.

Режиссёром ленты выступил Илья Белостоцкий, много лет работавший над телесериалом «Ералаш», а в 2017 году выпустивший полнометражный фильм «Ералаш в кино».