«Кино, а не политический памфлет»: на экраны выходит военная драма «Донбасс. Окраина»

12 июня в российский прокат выходит военная драма Рената Давлетьярова «Донбасс. Окраина», посвящённая вооружённому конфликту на юго-востоке Украины. Действие картины разворачивается на фоне кровопролитных боёв в августе 2014-го, когда группировка украинских войск была окружена ополченцами Донбасса и попала в так называемый иловайский котёл. Главные роли в фильме исполнили Гела Месхи («Собибор»), Евгений Михеев («Притяжение») и Анна Пескова («Дело для двоих»). Сюжет ленты сфокусирован на судьбе нескольких людей, совершенно чуждых друг другу по убеждениям и характерам: донецкого ополченца, бойца ВСУ, активисток из Киева, прибывших в Донбасс поддержать силовиков, и местных жителей, прячущихся в подвалах от украинских бомбёжек.

12 июня в российский прокат выходит военная драма «Донбасс. Окраина» режиссёра Рената Давлетьярова. События ленты разворачиваются в августе 2014 года — в период ожесточённых боёв на юго-востоке Украины между лояльными Киеву силовиками и ополченцами Донбасса.

Армейский грузовик ВСУ попадает под обстрел со стороны своих во время остановки в расположенной неподалёку от Донецка Марьинке. Один из находившихся в нём военнослужащих погибает, а другой — харьковчанин Андрей Соколов (Евгений Михеев) — остаётся жив. В результате взрыва он получает ранение руки и на некоторое время теряет сознание. Придя в себя, солдат видит склонившегося над ним человека, который помогает ему встать. Им оказывается ополченец Анатолий (Гела Месхи).

Вместе герои спускаются в подвал стоящего неподалёку дома, где укрывается от обстрела группа очень разных по своим взглядам и характерам людей. Среди них оказываются две активистки из Киева — Оксана (Анна Пескова) и Наталья (Евгения Малахова), которые приехали в Донбасс, чтобы привезти купленные на собранные ими средства бронежилеты и каски для украинских силовиков. Также там прячется местная жительница Татьяна (Ульяна Курочкина) и мальчик Иван, спасённый из-под обломков разрушенного снарядом дома.

Между этими людьми завязываются непростые отношения. С одной стороны, героев разделяют война и политика, с другой — выжить в обезлюдевшем городе в прифронтовой зоне получится, лишь действуя сообща.

Давлетьяров просил не рассматривать его картину как политическое высказывание: «Донбасс. Окраина» — прежде всего история о людях, попавших в конкретные исторические обстоятельства и действующих в них сообразно своей совести.

«Я предпочитаю, чтобы наш фильм рассматривали как кино, а не как политический памфлет», — заявил постановщик.

Он также добавил, что с темой гражданской войны работать непросто.

«На такую тему, как гражданская война, а я считаю её гражданской, всегда сложно снимать, и нужно быть аккуратным и деликатным», — сказал Давлетьяров.

© Кадр из фильма «Донбасс. Окраина» (2018)

По словам режиссёра, на поиски подходящего места для съёмок у кинематографистов ушло полгода. Изначально фильм планировали снимать в Подмосковье, однако для получения более аутентичного антуража было решено искать нужные локации на юге — в Крыму. Съёмочная группа много путешествовала по полуострову, пока наконец не наткнулась на заброшенный около двадцати лет назад военный городок.

Это место оказалось идеальным для съёмок картины: его архитектура соответствовала донецкой, а запустение и заброшенность зданий помогли воспроизвести на экране атмосферу покинутого из-за войны города. Усилили нужный эффект художники-постановщики, которые около месяца работали над тем, чтобы населённый пункт принял необходимый режиссёру вид.

Давлетьяров отметил, что кинематографисты не были стеснены в проведении пиротехнических работ — в городке никто не живёт, следовательно своими взрывами они никому не мешали.

Для придания происходящему на экране достоверности творческая команда фильма изучила большой массив документальных свидетельств тех событий, фото- и видеоматериалов. По словам Давлетьярова, картину уже успели показать дончанам, и замечаний относительно аутентичности он от них не услышал. При этом сам режиссёр пока в самопровозглашённых ДНР и ЛНР не бывал, однако признался, что в скором времени планирует это сделать.

Большинство сцен были сняты на рассвете, чтобы использовать так называемый золотой час — время, когда солнечные лучи имеют красивый золотистый оттенок, а угол их падения позволяет придать изображению объёмности. Ради красивой картинки артисты смирились с определёнными неудобствами: просыпаться им приходилось в три-четыре часа утра.

Пока на улице ещё было темно, актёры приходили на съёмочную площадку, где при искусственном освещении проводили репетиции. Затем наступал короткий период съёмок на воздухе и начиналась работа в интерьерах.

Рассказанная в фильме история частично основана на реальных событиях, так что некоторые персонажи имеют прототипов. Сценаристом фильма стал Алексей Тимошкин, который, по словам Давлетьярова, сам был в Донбассе в 2014 году. На основе собранных в тот период материалов он и написал сценарий картины.

Фильм уже посмотрели за рубежом. Ранее «Донбасс. Окраина» был показан в рамках официальной программы Римского международного кинофестиваля, а также в ряде европейских столиц: Париже, Белграде, Берлине и Лондоне.