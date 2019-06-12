Борьба с пришельцами без Уилла Смита: почему новые «Люди в чёрном» разочаруют старых поклонников

В среду, 12 июня, в российский прокат выходит фантастическая комедия «Люди в чёрном: Интернэшнл» — четвёртая по счёту часть франшизы о сотрудниках бюро по работе с инопланетянами. После третьего фильма проект покинули актёры Уилл Смит и Томми Ли Джонс, а также его режиссёр и основатель Барри Зонненфельд. На этот раз режиссёрское кресло занял Феликс Гэри Грей, а главные роли исполнили Крис Хемсворт и Тесса Томпсон, известные зрителю по кинокомиксам «Тор: Рагнарёк» и «Мстители: Финал». По сюжету этим агентам предстоит вновь спасти мир от козней пришельцев. Можно ли считать перезапуск франшизы с новыми действующими лицами успешным, разбирался RT.

12 июня состоится российская премьера фантастического комедийного боевика «Люди в чёрном: Интернэшнл». Событие это довольно интригующее: многим не терпится узнать, что стало с франшизой спустя семь лет после выхода последней, третьей части.

В четвёртой части претерпел серьёзные изменения состав съёмочной группы фильма. Проект покинули исполнители главных ролей Уилл Смит и Томми Ли Джонс, а также режиссёр первых трёх картин Барри Зонненфельд. Вместе с тем лента получила новых главных героев — агента Эйч в исполнении Криса Хемсворта и агента Эм, роль которой досталась Тессе Томпсон. Любопытно, что оба актёра до этого вместе снялись в кинокомиксах «Тор: Рагнарёк» и «Мстители: Финал». Кресло режиссёра занял Феликс Гэри Грей, самым значительным достижением которого в кино стала лента «Форсаж 8».

В условиях такого количества изменений фильм правильнее было бы назвать не новой серией франшизы, а её полноценным перезапуском. О чём, к слову, свидетельствует отсутствие порядкового номера в названии картины.

Внимание: в тексте содержится много спойлеров.

Как и в первой части, зрителю сначала предлагается проследить за процессом вхождения новобранца в структуру секретного агентства «Люди в чёрном» (ЛВЧ), регулирующего деятельность пришельцев на Земле. Если в 1997-м таким новичком был агент Джей (Уилл Смит), то теперь этот путь предстоит пройти агенту Эм.

По сюжету ещё в детстве героиня стала свидетельницей работы ЛВЧ и узнала о существовании инопланетян. С тех пор девочка мечтала работать в агентстве, однако достичь заветной цели так и не смогла — никто не знал о существовании ЛВЧ. В итоге Эм пришлось довольствоваться должностью оператора в call-центре (непонятно, зачем она выбрала столь рутинную работу — с таким-то духом авантюризма и тягой ко всему необычному).

Но скучала Эм в call-центре недолго: с рабочего компьютера она взломала серверы NASA и выяснила, что к Земле приближается некий объект, траектория полёта которого больше похожа на путь космического корабля, нежели астероида.

Предположив, что гостей из космоса встретят агенты ЛВЧ, она поспешила к месту приземления. Расчёты девушки оказались верны: она застала там людей в чёрном. Выследив суперагентов из такси, Эм зашла за ними в офис и попросила принять её на работу, на что получила положительный ответ. Всё оказалось так просто! А ведь в первых трёх частях зрителей уверяли, будто «Люди в чёрном» — сверхсекретная организация, в которую почти невозможно попасть...

Далее следует опять-таки знакомая по первой части сцена с подбором экипировки для новоиспечённого сотрудника. Процесс сопровождается довольно шаблонными шутками. К примеру, агент Эм отказывается от маленького пистолета, берёт большой и с ухмылкой просит «завернуть» его. Интересно, в скольких голливудских блокбастерах встречается нечто подобное?

Эм направляют в Лондон, где она поступает в подчинение главе британского подразделения ЛВЧ — Высокому Ти в исполнении Лиама Нисона. В напарники ей достаётся Эйч.

Первое задание не заставляет себя ждать. На Землю прибывает некий высокопоставленный инопланетянин. На его планете нравы и законы довольно суровы, поэтому развлекаться он предпочитает у нас. Составить компанию и одновременно присмотреть за ним должен его давний друг и собутыльник агент Эйч. Эм же напрашивается ему помочь.

Простое, на первый взгляд, задание Эйч и Эм с треском проваливают: инопланетянина убивают киллеры с другой планеты. Перед смертью он передаёт Эм некое сверхоружие и намекает, что в рядах ЛВЧ скрывается предатель.

Теперь самое главное, что зрителю нужно знать о сюжете: никакой связи между «кротом», инопланетянином, киллерами и сверхоружием нет. Авторы не смогли внятно объяснить, как пришелец узнал о предательстве, зачем он в действительности прибыл на Землю и почему его убивают.

Чтобы зрители не задавали много вопросов по делу, их внимание отвлекают, отправив героев в путешествие: агентам предстоит побывать в Марокко, Италии и Великобритании. Правда, и в этих метаниях нет логики. Почему именно в Марокко высаживаются инопланетяне-киллеры? Отчего новичка Эм без всякого обучения отправляют в Англию якобы на пустяковое дело (а в конце фильма намекают, что сделано это было не просто так)? Вопросов в конце просмотра, увы, остаётся больше, чем ответов.

В Италии герои оказываются и вовсе по чистой случайности — сверхсекретное оружие крадёт какой-то третьестепенный персонаж, не имеющий ни малейшего отношения к истории, и сбегает с ним к своей проживающей на одном из итальянских островков хозяйке. Нужен был этот пассаж, кажется, только для того, чтобы растянуть время и наполнить картину хоть чем-то прекрасным — средиземноморскими пейзажами.

Первые части франшизы, конечно, тоже не могли похвастать безупречными сценариями. Но, бесспорно, эти фильмы отличало наличие логики и козыря в виде блистательного дуэта Томми Ли Джонса и Уилла Смита. Оба актёра обладают незаурядной харизмой и комедийным талантом, переплюнуть их или хотя бы соответствовать им — задача непростая. Увы, Хемсворту и Томпсон она оказалась не по силам.

Кадр из фильма «Люди в чёрном»

© kinopoisk.ru

Вначале может показаться, будто дуэт Эйч и Эм был тщательно просчитан, поскольку они — полные противоположности друг друга. Она — умная темнокожая девушка, отдавшая предпочтение учёбе и карьере в ущерб личной жизни, он — любвеобильный блондин и повеса, который любые вопросы решает грубой силой.

Разница в характерах могла бы стать двигателем сюжета и источником для комедийных сцен, но этого не произошло. Главным образом потому, что на развитие истории отличительные черты героев никак не влияют. Эм умна, но не это помогает напарникам спасти планету. Эйч силён и ловок, однако в большинстве случаев всё же пасует перед противниками.

Проблемный сценарий мог быть хотя бы частично компенсирован ярким зрелищем, однако и в этой части новые «Люди в чёрном» не впечатлят взыскательного зрителя. Экшен-сцен в картине не так много, да и масштабом они не поражают. Дело здесь, скорее всего, в относительно скромном бюджете — на создание ленты ушло каких-то $110 млн (для сравнения: «Люди в чёрном 3» стоили $225 млн, то есть в два раза больше). По всей видимости, сами авторы не рассчитывали на большой успех своего предприятия, поэтому и не стали чрезмерно на него тратиться.

Как итог — мы становимся свидетелями крайне слабой попытки перезапустить легендарную франшизу. Сценарий картины хромает на все три инопланетных щупальца, а актёрский дуэт Хемсворт и Томпсон выглядит откровенно бледным на фоне предшественников. Вряд ли новые «Люди в чёрном» удовлетворят запросы преданных поклонников франшизы. И крайне маловероятно, что теперь она вообще получит продолжение.