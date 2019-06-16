В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве на следующей неделе

В Москве в понедельник, 17 июня, температура воздуха составит +23...+25 °С, однако со вторника, 18 июня, температура в столице начнёт повышаться, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Если завтра ещё температура вполне комфортная — +23—25 °С, то со вторника она начинает неуклонно повышаться: в среду — +25—28 °С, а в четверг она опять будет около 30-градусной отметки», — цитирует его ТАСС.

При этом, по словам Вильфанда, существенных осадков на следующей неделе не прогнозируется, только 18 июня возможны кратковременные дожди, вероятны грозы, скорость ветра до 15 м/с.

Ранее синоптики объявили «оранжевый» уровень погодной опасности в Москве и области на 17 июня из-за высокой пожароопасности.

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