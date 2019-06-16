Галина Волчек госпитализирована в связи с плановым обследованием

Художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек была госпитализирована 15 июня в связи с плановым обследованием. Об этом сообщила руководитель литературно-драматической части «Современника» Евгения Кузнецова.

«Галина Борисовна была госпитализирована в субботу в связи с плановым обследованием, которое проходит в отделении кардиологии института им. Вишневского», — приводит её слова ТАСС.

По словам Кузнецовой, здоровью художественного руководителя театра ничего не угрожает.

Большую часть жизни Галина Волчек посвятила театру «Современник», который основала вместе с Олегом Ефремовым, Олегом Табаковым, Игорем Квашой и рядом других выпускников Школы-студии МХАТ.

С 1972 года Галина Волчек является художественным руководителем «Современника». Среди наиболее известных её режиссёрских работ — «На дне», «Три товарища», «Обыкновенная история», «Три сестры» и «Вишнёвый сад».