Галина Волчек госпитализирована в связи с плановым обследованием
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- РИА Новости
«Галина Борисовна была госпитализирована в субботу в связи с плановым обследованием, которое проходит в отделении кардиологии института им. Вишневского», — приводит её слова ТАСС.
По словам Кузнецовой, здоровью художественного руководителя театра ничего не угрожает.
Большую часть жизни Галина Волчек посвятила театру «Современник», который основала вместе с Олегом Ефремовым, Олегом Табаковым, Игорем Квашой и рядом других выпускников Школы-студии МХАТ.
С 1972 года Галина Волчек является художественным руководителем «Современника». Среди наиболее известных её режиссёрских работ — «На дне», «Три товарища», «Обыкновенная история», «Три сестры» и «Вишнёвый сад».