Московская музейная неделя стартовала в столице

Московская музейная неделя будет проходить до 16 июня. Для посетителей сделали бесплатным вход в некоторые городские музеи, выставочные залы и галереи.

©Музей-заповедник «Царицыно»

Об этом сообщает сайт «Москва 24». В акции участвует более 80 культурных площадок. Каждая из них доступна для бесплатного посещения в определённый день. Например, это музей-заповедник «Царицыно», Дом Бурганова, Мемориальный музей А.Н. Скрябина, Государственный музей Владимира Высоцкого, Дарвиновский музей, передаёт портал мэра и правительства. Ранее НСН сообщала, что в Москве планируют отреставрировать летнюю резиденцию графов Шереметевых.