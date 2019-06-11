Московская музейная неделя стартовала в столице

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Московская музейная неделя будет проходить до 16 июня. Для посетителей сделали бесплатным вход в некоторые городские музеи, выставочные залы и галереи.
Московская музейная неделя стартовала в столице
  • ©Музей-заповедник «Царицыно»

Об этом сообщает сайт «Москва 24». В акции участвует более 80 культурных площадок. Каждая из них доступна для бесплатного посещения в определённый день.

Например, это музей-заповедник «Царицыно», Дом Бурганова, Мемориальный музей А.Н. Скрябина, Государственный музей Владимира Высоцкого, Дарвиновский музей, передаёт портал мэра и правительства.

Ранее НСН сообщала, что в Москве планируют отреставрировать летнюю резиденцию графов Шереметевых.

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