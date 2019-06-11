Московская музейная неделя стартовала в столице
- ©Музей-заповедник «Царицыно»
Об этом сообщает сайт «Москва 24». В акции участвует более 80 культурных площадок. Каждая из них доступна для бесплатного посещения в определённый день.
Например, это музей-заповедник «Царицыно», Дом Бурганова, Мемориальный музей А.Н. Скрябина, Государственный музей Владимира Высоцкого, Дарвиновский музей, передаёт портал мэра и правительства.
Ранее НСН сообщала, что в Москве планируют отреставрировать летнюю резиденцию графов Шереметевых.