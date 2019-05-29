В Москве планируют отреставрировать летнюю резиденцию графов Шереметевых

В Москве собираются отреставрировать летнюю резиденцию графов Шереметевых, входящую в ансамбль музея-усадьбы «Кусково». Об этом сообщает НСН.

Работы по реставрации и восстановлению фасадов выполнит победитель электронного конкурса с ограниченным участием. Данные о закупке опубликованы на портале поставщиков, оператором которого является Департамент по конкурентной политике.

Резиденция — объект культурного наследия федерального значения.

«Реставрационные работы в Кускове будут проходить до конца августа. Планируется обновить не только саму резиденцию Шереметевых, но и уникальную коллекцию скульптур из белого мрамора конца XVII — начала XVIII века, украшающих парковую аллею музея-усадьбы», — заявил заместитель мэра по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

Заявки на участие в электронном аукционе принимаются до 3 июня.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что особняк владельцев Трёхгорной мануфактуры в Москве стал памятником архитектуры.