В московских парках подготовили праздничную программу в честь Дня России

В 28 столичных парках подготовили праздничную программу в честь Дня России, сообщает сайт «Москва 24».

В частности, отметить 12 июня можно будет в Парке Горького, «Зарядье» и «Сокольниках».

Практически во всех зонах отдыха состоятся концерты. Запланированы джазовые оркестры, ансамбли народной музыки и эстрадные исполнители.

Также можно будет принять участие в играх, конкурсах и викторинах, передаёт портал мэра и правительства.

Ранее НСН сообщала, что ещё семь павильонов «Здоровая Москва» начали работать в столичных парках.