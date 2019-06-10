В московских парках подготовили праздничную программу в честь Дня России

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В 28 столичных парках подготовили праздничную программу в честь Дня России, сообщает сайт «Москва 24».
В московских парках подготовили праздничную программу в честь Дня России
  • © портал мэра и правительства Москвы

В частности, отметить 12 июня можно будет в Парке Горького, «Зарядье» и «Сокольниках».

Практически во всех зонах отдыха состоятся концерты. Запланированы джазовые оркестры, ансамбли народной музыки и эстрадные исполнители.

Также можно будет принять участие в играх, конкурсах и викторинах, передаёт портал мэра и правительства.

Ранее НСН сообщала, что ещё семь павильонов «Здоровая Москва» начали работать в столичных парках.

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