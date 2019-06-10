Выставка советских художников-нонконформистов откроется 21 июня в Новой Третьяковке

Выставка «Свободный полёт» будет проходить в Новой Третьяковке с 21 июня по 22 сентября, сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу музея.

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РИА Новости

Будут представлены графика, скульптура и живопись советских художников-нонконформистов из коллекции Музея AZ. Это произведения Анатолия Зверева, Дмитрия Плавинского, Петра Беленока и Лидии Мастерковой. Также будут показаны киноработы Андрея Тарковского и музыкальные сочинения Кшиштофа Пендерецкого, Николая Каретникова, Эдуарда Артемьева и Ираиды Юсуповой. Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что на выставке в «Херсонесе Таврическом» показали найденный при раскопках крест XII—XIII веков.