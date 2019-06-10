Выставка советских художников-нонконформистов откроется 21 июня в Новой Третьяковке
- © Наталья Селиверстова
- РИА Новости
Будут представлены графика, скульптура и живопись советских художников-нонконформистов из коллекции Музея AZ.
Это произведения Анатолия Зверева, Дмитрия Плавинского, Петра Беленока и Лидии Мастерковой.
Также будут показаны киноработы Андрея Тарковского и музыкальные сочинения Кшиштофа Пендерецкого, Николая Каретникова, Эдуарда Артемьева и Ираиды Юсуповой.
Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что на выставке в «Херсонесе Таврическом» показали найденный при раскопках крест XII—XIII веков.