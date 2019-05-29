На выставке в «Херсонесе Таврическом» показали найденный при раскопках крест XII—XIII веков
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«Литой богослужебный средневековый крест с распятием и зеркальными славянскими надписями из раскопок Херсонеса. Крест является замечательным образцом декоративно-прикладного искусства конца XII — первой четверти ХIII века», — рассказали в пресс-службе музея.
Выставка расположена в зале Византийской экспозиции. Она пройдёт до 10 июня.
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