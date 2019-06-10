Медики опасаются, что Алибасов не сможет самостоятельно глотать

Медики опасаются, что продюсер Бари Алибасов никогда не сможет глотать по причине серьёзного поражения пищевода. Об этом в беседе с kp.ru заявил его представитель Вадим Горжанкин.

«Всё, что удалось узнать у одного из медиков, — вероятнее всего, Алибасов если и выйдет из сна, то никогда не сможет глотать по причине тяжелейшего поражения пищевода», — заявил PR-директор.

Он уточнил, что по предварительному заключению врачей у Алибасова — циркулярное сужение пищевода.

Горжанкин также рассказал, что, по прогнозам врачей, продюсер будет находиться в реанимации как минимум ещё неделю.

Однако точных данных о том, когда Алибасов выйдет из медикаментозного сна, у врачей нет.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что организуют проверку средства для прочистки труб «Крот» на соответствие нормам ГОСТа.

Бари Алибасов — младший заявил, что его отец случайно выпил жидкость для очистки труб, поскольку кто-то оставил её рядом с раковиной, где должно было стоять «только что-то питьевое».