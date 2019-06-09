В ЦОДД дали рекомендации московским водителям в преддверии грозы
- РИА Новости
«Июнь, жара... и снова синоптики прогнозируют грозу, сильный ветер и дожди. Будьте осторожны, машины лучше парковать подальше от деревьев и конструкций», — говорится в тексте.
Июнь, жара... и снова синоптики прогнозируют грозу, сильный ветер и дожди. Будьте осторожны, машины лучше парковать подальше от деревьев и конструкций. pic.twitter.com/zL42kG9rtd— ЦОДД (@gucodd) 9 июня 2019 г.
Ранее «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра России передавала, что в Москве в воскресенье, 9 июня, ожидается до +32 °С.
Кроме того, сообщалось, что в столице возможна гроза.
По словам главного специалиста Московского метеобюро Татьяны Поздняковой, температура воздуха в столице на текущей неделе может приблизиться к рекордным показателям.