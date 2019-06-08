Эрнст рассказал о будущем шоу «Голос. Дети»

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Гендиректор Первого канала Константин Эрнст рассказал, что будет с музыкальным шоу «Голос. Дети».

Как он заявил РИА Новости, в настоящий момент нет планов по закрытию данной программы.

«Будут (новые сезоны. — RT), конечно... Конечно, будет новый сезон», — сказал он.

Ранее Эрнст объявил всех финалистов шестого сезона вокального шоу «Голос. Дети» победителями в рамках спецвыпуска программы.

27 апреля стало известно, что по итогам зрительского голосования Микелла Абрамова победила в конкурсе «Голос. Дети». В пресс-службе Первого канала отметили, что в ходе голосования в финале шоу были отмечены аномальности, из-за чего была организована проверка.

16 мая стало известно, что Первый канал получил предварительные итоги расследования голосования в финале шоу «Голос. Дети». По решению телеканала результаты финала были аннулированы.

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