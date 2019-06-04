В Москве 4 июня ожидается до +26 °С

В Москве во вторник, 4 июня, ожидается до +26 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра России.

По прогнозам синоптиков, температура воздуха в столице составит +24...+26 °С. Днём будет небольшая облачность, слабый ветер, осадков не ожидается. Ранее синоптики объявили 4 июня «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье.