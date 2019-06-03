Кремль призвал Киев не придумывать нового по урегулированию в Донбассе
- РИА Новости
По его словам, главное сейчас — определиться с отношением украинских властей к договорённостям, к тому, будут ли налаживаться прямые контакты с представителями Донбасса.
«Здесь не нужно придумывать ничего нового, всё написано на бумаге», — цитирует Пескова РИА Новости.
Ранее секретарь СНБО Александр Данилюк заявил, что встреча в нормандском формате может состояться в середине июля.
В Кремле отметили, что необходимо понимание относительно готовности Киева идти на выполнение Минских соглашений и на прямой контакт с самопровозглашёнными республиками.