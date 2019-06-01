Дочь Алсу отдала выигрыш в шоу «Голос. Дети» на благотворительность

Дочь российской певицы Алсу Микелла Абрамова передала миллион рублей, который она выиграла на музыкальном проекте «Голос. Дети», благотворительному фонду помощи детям, больным лейкемией, имени Анжелы Вавиловой.

Об этом на благотворительном концерте в Казани заявил председатель правления фонда Владимир Вавилов.

«Она стала победителем шоу «Голос» 26 апреля, а 29-го подписала договор на вручение мне денег, которые выиграла, и сказала: «Я передаю этот миллион для ваших деток», — приводит его слова РИА Новости.

Как информирует ТАСС, Алсу рассказала, что её дочь самостоятельно приняла решение о передаче денег фонду.

«Я рада, что мои дети, моя дочь Микелла приняла взрослое решение и передала свои первые заработанные деньги фонду Анжелы Вавиловой. Это действительно была её инициатива», — отметила певица на благотворительном концерте.

Ранее Микелла Абрамова и ещё один победитель конкурса «Голос. Дети» Ержан Максим выступили дуэтом на Детской «Новой волне».