Дочь Алсу отдала выигрыш в шоу «Голос. Дети» на благотворительность

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Дочь российской певицы Алсу Микелла Абрамова передала миллион рублей, который она выиграла на музыкальном проекте «Голос. Дети», благотворительному фонду помощи детям, больным лейкемией, имени Анжелы Вавиловой.
Дочь Алсу отдала выигрыш в шоу «Голос. Дети» на благотворительность
  • © Александр Полегенько
  • РИА Новости

Об этом на благотворительном концерте в Казани заявил председатель правления фонда Владимир Вавилов.

«Она стала победителем шоу «Голос» 26 апреля, а 29-го подписала договор на вручение мне денег, которые выиграла, и сказала: «Я передаю этот миллион для ваших деток», — приводит его слова РИА Новости.

Как информирует ТАСС, Алсу рассказала, что её дочь самостоятельно приняла решение о передаче денег фонду.

«Я рада, что мои дети, моя дочь Микелла приняла взрослое решение и передала свои первые заработанные деньги фонду Анжелы Вавиловой. Это действительно была её инициатива», — отметила певица на благотворительном концерте.

Ранее Микелла Абрамова и ещё один победитель конкурса «Голос. Дети» Ержан Максим выступили дуэтом на Детской «Новой волне».

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