Дочь Алсу отдала выигрыш в шоу «Голос. Дети» на благотворительность
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- РИА Новости
Об этом на благотворительном концерте в Казани заявил председатель правления фонда Владимир Вавилов.
«Она стала победителем шоу «Голос» 26 апреля, а 29-го подписала договор на вручение мне денег, которые выиграла, и сказала: «Я передаю этот миллион для ваших деток», — приводит его слова РИА Новости.
Как информирует ТАСС, Алсу рассказала, что её дочь самостоятельно приняла решение о передаче денег фонду.
«Я рада, что мои дети, моя дочь Микелла приняла взрослое решение и передала свои первые заработанные деньги фонду Анжелы Вавиловой. Это действительно была её инициатива», — отметила певица на благотворительном концерте.
Ранее Микелла Абрамова и ещё один победитель конкурса «Голос. Дети» Ержан Максим выступили дуэтом на Детской «Новой волне».