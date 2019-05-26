Дочь Алсу опубликовала обращение к зрителям шоу «Голос. Дети»

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Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова опубликовала в своём Instagram обращение к подписчикам и команде вокального шоу «Голос. Дети», поблагодарив всех за поддержку.
Дочь Алсу опубликовала обращение к зрителям шоу «Голос. Дети»
  • © voice1tv / Instagram

«Я хотела бы поблагодарить всех-всех: и моих замечательных подписчиков, и моих самых классных друзей — за ваши голоса, за то, что переживали и радовались вместе со мной, за вашу поддержку», — отметила она.

Также она поблагодарила Первый канал, руководство, организаторов шоу, наставников и всех, кто работал над проектом «Голос. Дети».

По её словам, она мечтала о выходе на сцену и участии в этом шоу.

«Это были самые лучшие, самые весёлые, самые насыщенные месяцы в жизни», — заявила она. 

Ранее гендиректор Первого канала Константин Эрнст объявил всех финалистов шоу «Голос. Дети» победителями в рамках спецвыпуска программы.

Микелла Абрамова решила не принимать участие в спецвыпуске программы.

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