Шесть исторических объектов в Петербурге признали памятниками архитектуры

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В Санкт-Петербурге признали памятниками регионального значения шесть исторических объектов, сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.
Шесть исторических объектов в Петербурге признали памятниками архитектуры
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Это бывший сад усадьбы композитора Антона Рубинштейна в Петергофе, Толбухин маяк в Финском заливе и главное здание Государственного оптического института имени С.И. Вавилова.

Кроме того, в список попали круглое и веерное паровозные депо Николаевской железной дороги, дом Трофимовых на Синопской набережной и дача И.С. Крючкова в Репине.

Ранее НСН сообщала, что в Москве планируют восстановить исторический облик конторы Фряновской мануфактуры.

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