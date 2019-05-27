В Москве планируют восстановить исторический облик конторы Фряновской мануфактуры

В Москве городской аукцион по программе льготной аренды определил инвестора, которому предстоит восстановить исторический облик конторы Фряновской шерстопрядильной мануфактуры Залогиных, передаёт НСН.

Здание является объектом культурного наследия регионального значения.

«У победителя есть пять лет на проведение ремонтно-восстановительных работ и приспособление здания под современное использование. После этого ставка аренды будет пересмотрена и составит один рубль за квадратный метр в год», — цитирует главу Департамента по конкурентной политике Геннадия Дёгтева портал мэра и правительства.

В настоящее время инвестор готовит реставрационное задание и разрабатывает план по определению функционального назначения объекта.

Здание построено в конце XVIII — начале XIX века. Его владельцем был Василий Залогин — выходец из крестьян, который выкупил себя у помещика и получил почётное гражданство.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области планируют отреставрировать Волоколамский кремль.