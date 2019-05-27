В Москве планируют восстановить исторический облик конторы Фряновской мануфактуры

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В Москве городской аукцион по программе льготной аренды определил инвестора, которому предстоит восстановить исторический облик конторы Фряновской шерстопрядильной мануфактуры Залогиных, передаёт НСН.
В Москве планируют восстановить исторический облик конторы Фряновской мануфактуры
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Здание является объектом культурного наследия регионального значения.

«У победителя есть пять лет на проведение ремонтно-восстановительных работ и приспособление здания под современное использование. После этого ставка аренды будет пересмотрена и составит один рубль за квадратный метр в год», — цитирует главу Департамента по конкурентной политике Геннадия Дёгтева портал мэра и правительства.

В настоящее время инвестор готовит реставрационное задание и разрабатывает план по определению функционального назначения объекта.

Здание построено в конце XVIII — начале XIX века. Его владельцем был Василий Залогин — выходец из крестьян, который выкупил себя у помещика и получил почётное гражданство.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области планируют отреставрировать Волоколамский кремль.

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