В Москве планируют восстановить исторический облик конторы Фряновской мануфактуры
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Здание является объектом культурного наследия регионального значения.
«У победителя есть пять лет на проведение ремонтно-восстановительных работ и приспособление здания под современное использование. После этого ставка аренды будет пересмотрена и составит один рубль за квадратный метр в год», — цитирует главу Департамента по конкурентной политике Геннадия Дёгтева портал мэра и правительства.
В настоящее время инвестор готовит реставрационное задание и разрабатывает план по определению функционального назначения объекта.
Здание построено в конце XVIII — начале XIX века. Его владельцем был Василий Залогин — выходец из крестьян, который выкупил себя у помещика и получил почётное гражданство.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области планируют отреставрировать Волоколамский кремль.