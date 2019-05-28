В парках Москвы подготовили программу к Международному дню защиты детей

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В 19 парках Москвы подготовили праздничную программу к Международному дню защиты детей, который отмечается 1 июня.
В парках Москвы подготовили программу к Международному дню защиты детей
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Как сообщает сайт «Москва 24», запланированы шоу, концерты, мастер-классы, лекции, спортивные игры.

Так, Перовский парк приглашает поклонников научных экспериментов, а Бабушкинский парк отпразднует День защиты детей большим концертом.

В парке Победы на Поклонной горе можно будет увидеть выступление ходулистов, передаёт портал мэра и правительства.

Летний сезон открылся в столичных парках 1 мая.

Ранее НСН сообщала, что концерт в честь Дня России пройдёт 12 июня в парке «Зарядье».

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