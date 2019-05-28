Синоптики прокомментировали данные о возможном торнадо в Москве

Главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что после периода аномальной жары в Москве могут возникнуть шквалы и торнадо или смерчи.

«Сообщения о смерчах и торнадо абсолютно беспочвенные и бестолковые. Зной усиливается, но условий для формирования даже простых гроз и ливней нет. А если нет облаков, то и торнадо со смерчами неоткуда взяться. Такие явления может спровоцировать смена воздушных масс. Но нет методик расчёта торнадо и смерчей. Они настолько локальные и сложно прогнозируемые, что их отслеживают с помощь метеорологических локаторов чуть ли не в режиме реального времени», — объяснил синоптик.

Тишковец также поделился прогнозом погоды на оставшуюся часть недели в Москве.

«Сегодня температура дойдёт до +28 °С. Завтра +28…+30 °С, это на 7—8 °С жарче, чем положено по норме, и близко к рекордным значениям 2007 года. Завтра столбики термометров будут штурмовать 30-градусный рубеж. В четверг тоже будет под +25…+30 °С, к вечеру могут пройти короткие ливневые дожди и грозы. 31 мая погода будет ненастная, классический холодный фронт, интенсивные ливни и грозы. Высота грозовых облаков достигнет 12—13 тыс. метров. В пятницу в дневные часы будет до +25 °С», — сказал он.

Синоптик отметил, что в выходные температурный фон вернётся в рамки климатической нормы.

Ранее заместитель директора Института физики атмосферы имени А. Обухова Российской академии наук, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семёнов сообщил, что после периода аномальной жары в Москве могут возникнуть шквалы и торнадо или смерчи.