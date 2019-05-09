МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в Москве

В Москве в четверг, 9 мая, ожидаются дождь, гроза и усиление ветра. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по столице.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет, до 21 часа 9 мая в Москве ожидается местами кратковременный дождь, гроза, при грозе усиление ветра до 12—17 м/с», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Спасатели призвали пешеходов избегать рекламных щитов и шатких конструкций и при грозе не укрываться под деревьями.

Кроме того, водителям рекомендовали значительно снизить скорость и увеличить дистанцию до других транспортных средств.

В МЧС также напомнили о необходимости парковать автомобили вдали от деревьев и слабо укреплённых конструкций.

Ранее из-за неблагоприятной погоды в Москве отменили воздушную часть парада по случаю 74-летней годовщины победы в Великой Отечественной войне.