МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в Москве
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- РИА Новости
«По прогнозам синоптиков Росгидромет, до 21 часа 9 мая в Москве ожидается местами кратковременный дождь, гроза, при грозе усиление ветра до 12—17 м/с», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Спасатели призвали пешеходов избегать рекламных щитов и шатких конструкций и при грозе не укрываться под деревьями.
Кроме того, водителям рекомендовали значительно снизить скорость и увеличить дистанцию до других транспортных средств.
В МЧС также напомнили о необходимости парковать автомобили вдали от деревьев и слабо укреплённых конструкций.
Ранее из-за неблагоприятной погоды в Москве отменили воздушную часть парада по случаю 74-летней годовщины победы в Великой Отечественной войне.