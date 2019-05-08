В Гидрометцентре рассказали о погоде в регионах России в праздники

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой» рассказала о погоде в столице и регионах в праздники.

8 мая в Москве ожидаются дождь и гроза с порывистым ветром. То же самое будет в последующие дни. Температура воздуха не должна опуститься ниже +20 ˚С, хотя может быть уже на пару градусов прохладнее.

Ливни ожидаются в Краснодарском крае. В дневные часы воздух в большинстве областей Уральского региона и юга Западной Сибири прогреется до +22...+27 ˚С. В Курганской, Челябинской и Тюменской областях до +30 ˚С.

В Мурманской области прогнозируют снег, хотя в основном осадки будут в виде дождя.

В Ростовской области возможны ливни и град, передаёт RostovGazeta.ru со ссылкой на региональное управление МЧС. Порывы ветра будут достигать 23 м/с.

Ранее сообщалось, что в Москве в среду, 8 мая, ожидается до +23 °С.