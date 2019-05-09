Воздушную часть парада Победы в Москве отменили из-за погоды

В Москве отменили воздушную часть парада по случаю 74-летней годовщины победы в Великой Отечественной войне в связи с непогодой.

Reuters

Отмечается, что над Красной площадью в рамках парада планировался пролёт 74 воздушных судов. Ранее в Москве завершился парад Победы, в нём приняли участие более 13 тыс. человек и 132 единицы техники.